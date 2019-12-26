Лідер збірної України з футболу, гравець Вест Хемy, Андрій Ярмоленко не зможе зіграти в найближчих матчах

Тридцятирічний вінгер отримав чергову травму. Футболіст пошкодив на тренуванні м'яз стегна, через що не зможе допомогти своєму клубу аж до кінця січня 2020-го року.





В Англії в даний час триває гарячий і одночасно дуже цікавий для вболівальників відрізок – Boxing Day. За цей час молотобійці " проведуть одразу п'ять матчів проти "Лестера", "Борнмута", "Джиллингема", "Шеффілд Юнайтед" і "Евертона".

За прогнозами лікарів, якщо відновлення пройде успішно, гравець зможе допомогти команді у грі проти одного з лідерів внутрішнього чемпіонату – "Лестера", який відбудеться 22-го січня.

Цікавим є той факт, що подібна травма вже другий рік поспіль заважає Андрія Ярмоленка зіграти в самому насиченому відрізку англійської першості.

Вінгер збірної України в цьому сезоні провів за клуб п'ятнадцять матчів, в яких відзначився трьома голами і ще записав на свій рахунок один асист. Останній раз гравець з'являвся на полі 14-го грудня, а в старті виходив ще раншье – 23-го листопада.

Раніше, стало відомо, що керівництво "Вест Хема" незадоволене нестабільною грою українського футболіста і спробує продати його в майбутнє трансферне вікно. У команді хотіли б виручити за Ярмоленка точно таку ж суму, за яку він був придбаний торік. Англійський клуб купив гравця у дортмундській "Боруссії" за 18 млн євро і саме стільки хотів би отримати в разі продажу.

Раніше ми повідомляли, що український клуб виявився одним з кращих за всю історію проведення Ліги Чемпіонів.

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