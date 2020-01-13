Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин вскоре будет возвращен из аренды в Вальядолид и до конца сезона отправлен в Реал Овьедо

Как сообщает испанская AS, для этого потенциально новому клубу кипера необходимо добиться разрешения на регистрацию новичков от Ла Лиги во время зимнего трансферного окна, чем сейчас занимаются представители астурийцев.

Лунин так и не смог стать основным голкипером в составе Вальядолида, сыграв всего в 2-х кубковых матчах. Положение украинского вратаря не устраивает руководство мадридского клуба. По информации испанских источников агент голкипера уже ведёт переговоры с Овьедо, который выступает во втором по силам испанском дивизионе. На данный момент Овьедо занимает 17 позицию в Сегунде. Астурийцы пообещали президенту Реала, что Лунин гарантировано будет попадать в основной состав и иметь постоянную игровую практику.

Стоит отметить, что вчера Лунин стал героем кубкового матча своей команды. В поединке 1/32 финала Кубка Испании Вальядолид на выезде противостоял Марбелье. Основное время завершилось 1:1, а в серии пенальти украинский вратарь потащил два удара соперников. Этого хватило для выхода в следующий раунд.

Болельщики мадридского Реала остались довольны игрой голкипера и пишут в Twitter, что Вальядолид не заслуживает иметь в составе такого игрока.

Вот некоторые их комментарии: "Лунин только что отразил два пенальти, выведя их в следующий раунд Кубка Короля. Они не заслуживают его», "Насколько же хорош Лунин, а Вальядолид хочет с ним расстаться", "Похоже, он провел хороший матч. Быстрее бы Реал вернул его из аренды и отдал в команду, где будет постоянная игровая практика".

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