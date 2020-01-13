Бразильский полузащитник донецкого футбольного клуба "Шахтер" Тайсон не будет продлевать контракт с клубом, который завершается в июне 2021 года

В эксклюзивном интервью Spectacular Sports Тайсон отметил, что планирует вернуться в бразильский футбол, а приоритетным для него является "Интернасьонал" - клуб, который он покинул в 2010 году, когда перешел в харьковский Металлист.

Тайсон заявил, что уже сообщил руководству донецкого клуба о своем решении.

Бразилец перешел в Шахтёр в 2013 году из Металлиста за 16 миллионов евро. Его статистика за «горняков» впечатляет. За 7 лет он провел 257 матчей за дончан, забил 49 мячей и собрал огромную коллекцию трофеев - 5 чемпионских титулов, 5 Кубков и 4 Суперкубка Украины. Также Тайсон является капитаном донецкого клуба.

Сегодня бразильский полузащитник празднует свой 32 год рождения. На официальном сайте Шахтёр уже поздравил именинника и пожелал ему не останавливаться на достигнутом и еще много лет держать высокий профессиональный уровень, радовать болельщиков яркой игрой и красивыми голами и поднимать над головой новые трофеи.

В данный момент Тайсон проводит отпуск на родине в Бразилии.

Недавно Тайсон высказался о своей реакции на расовый скандал в матче УПЛ с "Динамо". Бразилец сообщил, что у него был трудный период в жизни и он сожалеет о сделанном поступке. Напомним, что полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон был удален в матче 14-го тура УПЛ против киевского "Динамо" (1:0) за то, что показал трибунам средний палец.

Как сообщала Politeka, Тайсон высказался о неприличном поступке перед фанами Динамо: "Я надеюсь, что они перестанут...".

Также мы писали, что украинский клуб попал в пятерку лучших команд десятилетия: опубликован рейтинг.

Ранее Politeka сообщала, что лидер Шахтера закатил веселую вечеринку в Киеве: "Хватит меня бить".