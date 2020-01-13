Украинский боксер акцентировал внимание на флаге, который прославляет своими победами.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко, которого критикуют из-за скандального ролика о вере с российским спецназом, в соцсети напомнил, как поднимал флаг Украины на соревнованиях.

На совместной странице Ломаченко и Александра Усика в Instagram было опубликовано видео с кадрами любительской карьеры боксера, в частности, победы на двух Олимпиадах. В ролике сделан акцент на украинском флаге, который Ломаченко каждый раз после побед держит в руках. Также в середине ролика можно услышать украинский гимн. "Так было, так есть и так будет!", - подписал видео Василий.

Многие подписчики боксёра оценили ролик и в комментариях поддержали Ломаченка: «Как это было давно! ЧЕ в Саратове,я помню как ты издевался над всеми, ты лучший!!!», «Гордость Украины», «Чемпион Полтава с Тобой! Ты прославлял и прославляешь Украину из года в год! Пахарь», «Бей! Пока молодой, мальчик!».



Следующий свой бой Ломаченко проведет весной этого года. Соперником украинца станет небитый американец Теофимо Лопес. Поединок, скорее всего пройдет в Нью-Йорке или Саудовской Аравии. Последний раз на ринг Ломаченко выходил в сентябре прошлого года, когда единогласным решением судьей победил британца Люка Кемпбелла.

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