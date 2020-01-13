Боксер из Новой Зеландии Джозеф Паркер готов выйти в ринг против украинца, если их поединок будет титульным

"Мне нравится вариант боя с Усиком. У него потрясающий стиль, и мне очень хочется встретиться с ним в ринге. Но это только в том случае, если бой будет титульным. А пока что нужно набраться терпения и посмотреть, оставит ли Энтони Джошуа пояс по линии WBO вакантным", – заявил 28-летний Джозеф Паркер.

«Встречу Усика с Уизерспуном нельзя назвать лучшей в карьере украинца. Но это было для него хорошим началом в супертяжелом весе. Усик добился главного – победы. Дальше он будет только прогрессировать" – добавил он.

У 28-летнего новозеландского боксёра 26 побед в профессиональной карьере и 2 поражения. Стоит отметить, что Джозеф Паркер побеждал всем известного Энди Руиса.

Для Усика в приоритете чемпионский бой с Энтони Джошуа. Если этот бой не состоится, то следующим соперником украинца, скорее всего, станет Дерек Чисора. Переговоры между бойцами продолжаются.

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