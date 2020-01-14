В преддверии матча реванша между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри британский боксёр продолжает давать резкие интервью. На этот раз он сделал выпад в адрес Владимира Кличко

«Я лучший боксер своей эпохи. Этот титул я забрал у Кличко. Никто не спорит по поводу того, что он был сильнейшим, но я отнял у него это.

Пока никто меня не победит, этот титул будет принадлежать мне», – сказал Фьюри.

Матч реванш между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоится 22 февраля. Напомним, что в первом бою между боксёрами Уайлдер дважды отправлял Фьюри в нокдаун, но британец сумел подняться. В итоге судьи зафиксировали ничью.

Ранее Politeka сообщала, что в Лос-Анджелесе состоялась пресс-конференция между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри. После пресс-конференции боксеры провели традиционную битву взглядов.

На пресс-конференции Фьюри сказал, что недоволен вердиктом судей в первом поединке и на этот раз закончит бой досрочно. Он обещает отправить Уайлдера в нокаут уже во 2 раунде.

Чемпион ответил, что в первом бою был готов не на не на 100%, и в этот раз подходит полностью подготовленным к поединку. «Мой бойцовский IQ очень высок. И благодаря ему я и уничтожаю оппонентов в столь ярком и запоминающимся стиле», - заявил Уайлдер.

Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".

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