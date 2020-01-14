Агент Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий прояснил ситуацию с будущим украинского полузащитника "Вест Хэма"
Как сообщает zbirna.com Шаблий заявил, что Ярмоленко планирует остаться в "Вест Хэме", а также опроверг информацию о том, что английский клуб может отдать украинца в аренду. "Мы не знаем, откуда распространяется информация об аренде. В "Вест Хэме" никто Андрею по этому поводу ничего не говорил и даже близко не намекал. Он восстанавливается после травмы приводящей мышцы бедра и готовится помочь команде во второй части сезона, а заодно набрать форму к чемпионату Европы", - сказал Шаблий.
Напоминаем, что в данный момент Ярмоленко восстанавливается после мышечной травмы. В текущем сезоне на счету украинца 3 гола и 1 ассист в 15 матчах за "Вест Хэм".
В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл 15 поединков за «молотобойцев», имея в активе 3 гола и 1 результативную передачу. Сейчас Вест Хэм занимает шестнадцатое место в турнирной таблице АПЛ.
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Андрей Ярмоленко перешел в Вест Хэм летом 2018 с дортмундской Боруссии. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. За весь период в составе «молотобойцев» Ярмоленко провел 24 поединков отметившись 5 забитыми голами и 1 результативной передачей. Показатели могли быть лучше, если бы не травмы, преследующие звездного украинском.
Андрей Ярмоленко начал свою карьеру в черниговской Десне откуда в 2007 году перешел в киевское Динамо.
За киевский гранд полузащитник провел 228 матчей забив 99 голов. В 2017 году состоялся его трансфер в Боруссии, откуда он и перебрался в лондонский клуб.
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