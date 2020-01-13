Український вінгер «Вест Гема» Андрій Ярмоленко може відправитися в оренду. За інформацією Sunday Mirror, керівництво клубу готове вислухати пропозиції по оренді 30-річного футболіста

Новий головний тренер Вест Гема Девід Моєс не бачить Ярмоленка в основному складі своєї команди, тому футболіста планують віддати в оренду. Шотландський фахівець заради нових трансферів готовий принести в жертву 30-річного півзахисника. Вест Гем сподівається підвищити трансферну вартість гравця після його вдалих виступів в новому клубі.

Нагадаємо, що Ярмоленко не грає за Вест Хем з грудня минулого року через пошкодження м'язу стегна. Останній матч за «молотобойців» півзахисник збірної України провів 14 грудня проти Саутгемптона. У нинішньому сезоні Ярмоленко зіграв 15 поєдинків за «Вест Гем», маючи в активі 3 голи та 1 результативну передачу. Наразі Вест Гем посідає 16-е місце в турнірній таблиці АПЛ.

Андрій Ярмоленко перейшов у Вест Гем влітку 2018 року із дортмундської Борусії. Сума трансферу склала 20 мільйонів євро. За весь період у складі «молотобойців» Ярмоленко провів 24 поєдинків відзначившись 5 забитими голами та 1 результативною передачею. Показники могли бути кращими, якби не травми, що переслідують зіркового українця.

Андрій Ярмоленко розпочав свою кар’єру у чернігівській Десні звідки, у 2007 році, перейшов до київського Динамо. За київський гранд півзахисник провів 228 матчів забивши 99 голів. У 2017 році відбувся його трансфер до Борусії, звідки він і перебрався у лондонський клуб.

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