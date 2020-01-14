На турнире по вольной борьбе в Турции в весовой категории до 79 килограмм в полуфинале встречались украинец Хасан Закариев и грузин Зураб Эрбоцанашвили. Их поединок перерос в массовую драку

После свистка рефери бойца продолжили выяснять отношения. Через некоторое время к ним присоединились представители обоих команд. Затем главным персонажем стал тренер украинца, который ударом в челюсть вырубил Эрбоцанашвили. Судьям не сразу удалось разнять драку, так как на ковре было слишком много участников побоища.

Отметим, что обоих спортсменов дисквалифицировали из-за потасовки.

На YouTube канале где выложили видео зрители в комментариях активно обсуждают драку: «Эмоции, ну бывает. Помирятся обязательно! Но я считаю, что нужно ужесточить наказание, за распускание рук и тогда 100 раз подумают! Украинцы и Грузины братья! А спорт — это уважение и дружба прежде всего!», «Грузин защищался. Несправедливо его дисквалифицировали. А Закариева с командой вообще к спорту нельзя допускать», «Пожизненная дисквалификация спортсмена и секунданта синей стороны, другого варианта не должно быть!!!!», «Как-то всё быстро закончилось. Нет. Это всё же не Рада», «Тренер сб. Грузии (лысый) выбежал и пытался разнять борцов. Секундант (бородатый) ударил как крыса сначала борцу потом и тренеру. Поступок низкий.», «Устранить того бойца кто начал бить первым».

Ранее Politeka сообщала, что в Лос-Анджелесе состоялась пресс-конференция между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри. После пресс-конференции боксеры провели традиционную битву взглядов.

На пресс-конференции Фьюри сказал, что недоволен вердиктом судей в первом поединке и на этот раз закончит бой досрочно. Он обещает отправить Уайлдера в нокаут уже во 2 раунде.

Чемпион ответил, что в первом бою был готов не на не на 100%, и в этот раз подходит полностью подготовленным к поединку. «Мой бойцовский IQ очень высок. И благодаря ему я и уничтожаю оппонентов в столь ярком и запоминающимся стиле», - заявил Уайлдер.

Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".

Также мы писали, что в реванше Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.