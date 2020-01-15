Известный украинский болельщик киевского Динамо Парамон находится в реанимации

Как сообщил в Facebook известный журналист Александр Геенко «Парамон в коме в реанимации 4 больницы, все очень плохо. Ехал с работы в маршрутке, потерял сознание на Воздухофлотском проспекте 92».

Настоящее имя Парамона Александр Заборовский. Он родился в 1955 году. За киевлян болеет с 1967 года, когда впервые порсетил матч Динамо против шотландского Селтика. С того времени Парамон старался не пропускать ни одного матча киевского гранда. Александр Заборовский работает уборщиком в аэропорту «Киев» (Жуляны). Стоит отметить, что легендарный тренер клуба Валерий Лобановский обращался к болельщику-талисману только по имени и отчеству.

Руководство Динамо разрешало Парамону находиться в игровой зоне во время матчей, и даже брало его в заграничные выезды, но всё изменилось 7 апреля 2017 года, когда Динамо играло в ¼ финала Лиги Европы. В том матче Парамон выбежал на поле, и ударил главного судью поединка.

Его могла ожидать серьезная дисквалификация от УЕФА, но этого не случилось. С того времени «суперфан» сидит на обычных местах для болельщиков. В 2008 году фанаты киевского хоккейного клуба «Сокол» выпустили юмористическую книгу о талисмане Динамо «Жизнь и необычайные приключения фаната Парамона». Кроме Динамо, Александр Заборовский является преданным фаном «Сокола».



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