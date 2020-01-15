Промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что Усик готов боксировать за титул чемпиона мира по версии WBO

"Следующий бой должен состояться в марте или апреле. Если соперником будет не Джошуа, то это означает, что Энтони отказался от своего пояса чемпиона WBO, чтобы избежать встречи с Усиком. И, разумеется, Усик предпочел бы боксировать за вакантный титул WBO против соперника, который занимает самое высокое место в рейтинге претендентов и будет утвержден организацией", - сообщил Красюк порталу BoxingScene.

Как сообщала Politeka, если Джошуа откажется от обязательной защиты титула WBO, то вполне вероятно, что организация разыграет пояс между Усиком и Джозефом Паркером, который в рейтинге WBO находится выше всех.

Энтони Джошуа придётся выбрать какой пояс ему дороже: WBO или IBF, так как обязательные защиты назначены почти на одно и то же время, и ни одна из организаций не хочет переносить бой. Если Джошуа выберет защищать пояс IBF, то следующий поединок он проведёт против обязательного претендента - болгарина Кубрата Пулева.

Напомним, что Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе 12 октября прошлого года.

Украинский тяжеловес досрочно победил Чазза Уизерспуна. Соперник попросту оказался выходить на ринг после 7 раунда. В том Бою Усик отлично работал ногами, и соперник за ним по просту не успевал.

Стоит отметить, что в 2019 году Усик отказался от всех чемпионских поясов в тяжелом весе, чтобы перейти в супертяжелый вес, или как его еще называют «королевский дивизион».

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