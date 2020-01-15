Эпопея с поиском нового клуба для украинского голкипера подошла к концу.

Украинский вратарь Андрей Лунин на правах аренды перешел в Овьедо. Соглашение украинца будет действовать до 30 июня 2020 года

Официальное представление игрока в новом клубе должно состояться в ближайшее время. Twitter Овьедо уже поприветствовал футболиста.

20-летний голкипер еще вчера утром тренировался в общей группе Вальядолида, а поздно вечером прибыл в Овьедо, информирует El Desmarque.

"Это прекрасная возможность, я счастлив. Я сделаю все, чтобы сыграть против Альмерии в четверг", – прокомментировал свой переход Лунин.

Стоит отметить, что завтра Овьедо сыграет выездной матч против Альмерии в 23 туре Сегунды. В данный момент команда из Астурии занимает 17 место в турнирной таблице второго по силам дивизиона чемпионата Испании.

Лунин так и не смог стать основным голкипером в составе Вальядолида, сыграв всего в 2-х кубковых матчах. Такое положение дел не устроило мадридский Реал, которому принадлежит украинский вратарь. Представители Овьедо, в свою очередь, пообещали руководству «сливочных», что Лунин будет получать стабильную игровую практику в их клубе.

Напоминаем, что в своём последнем матче за Вальядолид Лунин вывел свою команду в следующий раунд кубка. В поединке 1/32 финала Кубка Испании Вальядолид на выезде противостоял Марбелье. Основное время завершилось 1:1, а в серии пенальти украинский вратарь потащил два удара соперников.

Болельщики мадридского Реала остались довольны игрой голкипера и писали в Twitter, что Вальядолид не заслуживает иметь в составе такого игрока.

Андрей Лунин – воспитанник харьковского футбола, начинал карьеру в молодёжной команде Металлиста. Во взрослом футболе первым клубом вратаря был днепровский Днепр, но по-настоящему раскрылся он в луганской Заре откуда и перешел в Реал. Агентом юного голкипера является его отец Алексей Лунин.

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