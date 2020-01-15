31-летний ирландский боец ММА Конор Макгрегор поделился планами на поединок против 36-летнего американца Дональда Серроне и рассказал о своих дальнейших целях

На пресс-конференции перед боем Конор ответил на множество вопросов журналистов. Среди прочего, Макгрегор заявил, что хочет стать чемпионом мира по боксу и уже сделал предложение о проведении боя известному филиппинскому боксёру Мэнни Пакьяо. В данный момент боец ММА ждет ответа от филиппинца.

Также журналисты вспомнили шутку Конора про «красные трусики», а Конор поделился своими планами и целями на дальнейшую карьеру. Кроме этого, скандальный боец рассказал, что уже полгода не пьет виски, а также заявил, что хочет взять реванш в бою с Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее Макгрегор в издевательском тоне обращался к Серроне: «Ты нищеброд, а я могу сделать тебя богатым. После подписания контракта на бой со мной, ты позвонишь своей жене и скажешь надевай красные трусики, он сделал нас богатым.».

Напомним, что в январе 2019 года Серроне победил известного бойца UFC Элу Яквинту, после чего вызвал Конора на поединок.

Бой Макгрегор — Серроне состоится в Лас-Вегасе уже в эту субботу 18-го января.

Стоит отметить, что свой единственный бой в боксе Макгрегор провел против Флойда Майвезера.

Легендарный боксёр без проблем справился с Конором и победил техническим нокаутом в 10 раунде. Затем было возвращение в UFC и поражение удушающим приемом от Хабиба Нурмагомедова осенью 2018 года.

С тех пор Макрегор на ринге не появлялся и ведёт себя, скорее, как шоумен, а не боец.

Стоит отметить, что за свою профессиональную карьеру Майвезер побеждал Пакьяо. Их бой продлился все отведенные 12 раундов и победу решением судьей завоевал Майвезер.

За этот бой Флойд получил 300 миллионов долларов, а Пакьяо 150$ млн без учёта продаж телевизионных трансляций. Таким образом этот поединок стал самым прибыльным за всю историю бокса.

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