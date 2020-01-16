Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела Василия Ломаченка и Теофимо Лопеса, поделился подробностями о предстоящем поединке

В интервью BoxingScene Арум заявил, что его подопечные уже дали согласие на проведение поединка за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, осталось только согласовать место проведения боя.

«Оба бойца дали свое согласие. Так что теперь перед нами стоит лишь один вопрос - где мы это сделаем. У нас есть предложения из-за океана. Также очень крупное предложение было сделано представителями нью-йоркской арены "Мэдисон-сквер-гарден". Но этот бой определенно состоится до конца мая", - сказал Арум.

Если Ломаченко встретится с Лопесом в Нью-Йорке, то бой состоится в апреле, если боксёры примут предложение из Саудовской Аравии – поединок пройдёт во второй половине мая.

"Этот бой принадлежит "Гарден", - больше склоняется к американскому варианту Арум.

В конечном итоге всё будет зависеть от того, какая сторона предложит больше денег.

Напомним, что в Саудовской Аравии недавно состоялся реванш Энтони Джошуа - Энди Руис. Восточная страна подтвердила, что умеет организовывать большие поединки.

Ранее мы писали, что Василий Ломаченко признался, что для известной промоутерской компании будет выгодно его поражение в поединке против американца Теофимо Лопеса.

"Для них этот бой – беспроигрышный вариант. Побеждаю я – подтверждаю свое звание звезды этой промоутерской компании. Я проигрываю – у них появляется новая звезда. Даже мегазвезда. Думаю, что для Top Rank с точки зрения бизнеса более выгоден Лопес. Не то, чтобы они на его стороне, но он для них более выгодная фигура…" – заявил Ломаченко в интервью.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.