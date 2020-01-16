Вчера украинский вратарь Андрей Лунин на правах аренды перешел в Овьедо, и уже успел провести первую тренировку в новом клубе

В сети появилось видео посвящения 20-летнего вратаря в новый коллектив. Лунин прошел через строй футболистов Овьедо, а те, в шутливой форме, надавали ему тумаков. На видео есть подпись на украинском языке: «Привіт Лунін».

Большинство фанатов астурийцев остались довольны переходом талантливого вратаря в их клуб. "Когда он станет лучшим вратарем мира, можно будет говорить, что его история началась здесь. Берегите его", "Идеальный трансфер", "В Овьедо он будет играть стабильно - это то, что ему нужно. Сегунда станет для него хорошим местом, чтобы расти и прогрессировать", - пишут болельщики в Тwitter.

Андрей Лунин уже сегодня может дебютировать в основном составе Овьедо. Его команда сыграет выездной матч против Альмерии в 23 туре Сегунды. В данный момент команда из Астурии занимает 17 место в турнирной таблице второго по силам дивизиона чемпионата Испании.

Лунин так и не смог стать основным голкипером в составе Вальядолида, сыграв всего в 2-х кубковых матчах. Такое положение дел не устроило мадридский Реал, которому принадлежит украинский вратарь, и ему нашли новый клуб. Представители Овьедо пообещали руководству «сливочных», что Лунин будет получать стабильную игровую практику.

Напоминаем, что в своём последнем матче за Вальядолид Лунин вывел свою команду в следующий раунд кубка. В поединке 1/32 финала Кубка Испании Вальядолид на выезде противостоял Марбелье. Основное время завершилось 1:1, а в серии пенальти украинский вратарь потащил два удара соперников.

Андрей Лунин – воспитанник харьковского футбола, начинал карьеру в молодёжной команде Металлиста. Во взрослом футболе первым клубом вратаря был днепровский Днепр, но по-настоящему раскрылся он в луганской Заре откуда и перешел в Реал. Агентом юного голкипера является его отец Алексей Лунин.

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