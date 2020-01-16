Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни сообщил, что хочет провести бой против Василия Ломаченко

В скором времени американец планирует подняться в весовой категории, и хочет успеть провести бой против украинского чемпиона.

Весной Девин Хэйни должен боксировать с обязательным претендентом Хавьером Фортуной. "В марте я вернусь на ринг. Для меня есть обязательный претендент в лице Хавьера Фортуны. Сейчас ведутся переговоры. Думаю, что бой состоится. Нам предстоит провести торги. На них моя команда не намерена уступать», - сказал Хейни.

После защиты титула 21-летний американец готов сойтись в бою против Ломаченко. «Конечно, я хочу драться с Ломаченко. Он - первый номер в списке приоритетных соперников, ведь у него есть чемпионские пояса», - заявил американец.

Кроме этого, Хейни готов поучаствовать в других больших боях. Он не исключает возможности провести поединок с Теофимо Лопесом – будущим соперником украинца. Также Хейни готов боксировать с Джервонтой Дэвисом.

Ранее Politeka сообщала, что глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела Василия Ломаченка и Теофимо Лопеса, поделился подробностями о предстоящем поединке.

В интервью BoxingScene Арум заявил, что его подопечные уже дали согласие на проведение поединка за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, осталось только согласовать место проведения боя.

Если Ломаченко встретится с Лопесом в Нью-Йорке, то бой состоится в апреле, если боксёры примут предложение из Саудовской Аравии – поединок пройдёт во второй половине мая.

Напомним, что в Саудовской Аравии недавно состоялся реванш Энтони Джошуа - Энди Руис. Восточная страна подтвердила, что умеет организовывать большие поединки.

Также мы писали, что Василий Ломаченко признался, что для известной промоутерской компании будет выгодно его поражение в поединке против американца Теофимо Лопеса.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.