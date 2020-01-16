Промоутерская компания братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine" рассекретила следующую дату поединка своего подопечного

Интернациональный чемпион в легком весе по версии WBO Денис Беринчик проведет защиту титула 22 февраля. Соперник пока неизвестен. Этот бой станет главным событием боксерского вечера в киевском ТРЦ "Терминал".

Кроме Беринчика, на ринг выйдут и другие украинские боксёры: Дмитрий Митрофанов, Макс Бурсак, Мишико Беселия.

Свой последний бой Беринчик провел осенью прошлого года победив мексиканца Патрицио Лопеса Морено. После этого боя Денис вызвал на поединок будущего соперника Ломаченко Теофимо Лопеса, назвав его носатым придурком, который много разговаривает. Также Беринчик заявлял, что ему интересен поединок с еще одним звездным боксером - Джервонтой Дэвисом. На профессиональном ринге Беринчик провел 12 боев, во всех одержав победы, 7 нокаутом.

Ранее Politeka сообщала, что глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела Василия Ломаченка и Теофимо Лопеса, поделился подробностями о предстоящем поединке.

В интервью BoxingScene Арум заявил, что его подопечные уже дали согласие на проведение поединка за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, осталось только согласовать место проведения боя.

Если Ломаченко встретится с Лопесом в Нью-Йорке, то бой состоится в апреле, если боксёры примут предложение из Саудовской Аравии – поединок пройдёт во второй половине мая.

Напомним, что в Саудовской Аравии недавно состоялся реванш Энтони Джошуа - Энди Руис. Восточная страна подтвердила, что умеет организовывать большие поединки.

Также мы писали, что Василий Ломаченко признался, что для известной промоутерской компании будет выгодно его поражение в поединке против американца Теофимо Лопеса.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.