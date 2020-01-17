Андрей Лунин несколько дней назад перешел из мадридского Реала в Овьедо на правах аренды, и уже успел провести первый официальный матч в составе «астурийцев»

Аутсайдер второго по силам дивизиона Испании Овьедо на выезде противостоял одному из лидеров Сегунды Альмерии.

Главный коуч Овьедо Хави Росада доверил место в воротах украинскому голкиперу. В первом тайме игроки Альмерии, несмотря на то, что владели игровым преимуществом, всего лишь раз потревожили Лунина.

Во втором тайме ситуация изменилась. На 62 минуте за спорный фол был назначен пенальти в ворота «астурийцев». Украинский вратарь, который славится умением отбивать 11-метровые, на этот раз, не смог взять удар с точки.

А на 73 минуте матча Андрей Лунин, на пару с защитником своей команды стали «антигероями» матча. Футболисты не смогли разобраться в простой ситуации, позволив сопернику отобрать мяч и забить второй гол.

Confusión de LUNIN con Arribas en su primer partido con el Real Oviedo y ha acabado en gol. Ex @realvalladolid pic.twitter.com/Au4iyXtcOA — Pucela Fichajes (@Pucela_Fichajes) January 16, 2020

В этом моменте сказалась не сыгранность Лунина с новыми партнерами по команде. В итоге Овьедо проиграл 0:2.

Статистический портал SofaScore выставил Лунину саму низкую оценку в матче 5,3.

«Мы допустили ошибку во втором голе, но я считаю, что первый гол определил исход матча. Игроки тоже люди, так случилось. У меня есть только хорошие слова для них, продолжаем работать, в воскресенье важный матч, нам надо хорошо справиться», – прокомментировал исход матча главный тренер Овьедо.

Как сообщала Politeka, Лунин так и не смог стать основным голкипером в составе Вальядолида, сыграв всего в 2-х кубковых матчах. Такое положение дел не устроило мадридский Реал, которому принадлежит украинский вратарь, и ему нашли новый клуб. Представители Овьедо пообещали руководству «сливочных», что Лунин будет получать стабильную игровую практику.

Андрей Лунин – воспитанник харьковского футбола, начинал карьеру в молодёжной команде Металлиста. Во взрослом футболе первым клубом вратаря был днепровский Днепр, но по-настоящему раскрылся он в луганской Заре откуда и перешел в Реал. Агентом юного голкипера является его отец Алексей Лунин.

Как сообщала Politeka, Реал решил судьбу Лунина: где продолжит карьеру украинец.

украинский клуб попал в пятерку лучших команд десятилетия: опубликован рейтинг. Также мы писали, что

Ранее Politeka сообщала, что футболисты "Динамо" устроили разборки, беспредел увидели все.