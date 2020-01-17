Сегодня известный украинский боксер Александр Усик отмечает свой 33-й день рождения. Его кум Василий Ломаченко не смог устоять, чтобы не поздравить своего лучшего друга с днем рождения

На своей странице в Instagram Ломаченко выложил их совместное фото подписав «Сегодня исполнилось 33 года нашему Другу Александру Усику. С твоим днем, дорогой! Гни свою линию и будь примером для нашего будущего поколения! Здоровья тебе крепкого, терпения и сил! Пусть все твое задуманное сбудется!".

Подписчики боксера начали активно комментировать фото: «С днем рождения, из России с любовью», «Большой силы вашей дружбе! Оба молодцы!», «С днюхой Саня. Сегодня празднуют день рождения еще 2 легенды бокса. А особенно Мухаммед Али, это все не просто так. Усик следующая легенда», «Два лучших боксера современности! Удачи вам обоим! Александра - с днём рождения!».

Стоит отметит, что Усик родился в один день с Мохаммедом Али.

Ранее мы писали, что украинский художник поиздевался над Ломаченко из-за путинского спецназа. Украинский художник Андрей Петренко написал карикатуру на боксера Василия Ломаченко, который попал в скандал после того, как разместил в сети религиозное видео с российским спецназом. С работой Петренко можно ознакомиться в Twitter.

Художник изобразил Ломаченко, который держит над головой маленький флаг Украины. При этом на футболке, в которую одет боксер, изображенный боец ​​российского спецназа на фоне флага РФ, а под ним написано: "Вежливые люди". "Малорос - это не гражданство, это образ мышления", - говорится в подписи к карикатуре Петренко.

Читатели художника в комментариях, предлагают добавить карикатуру и на Усика.

Как сообщала Politeka, Усик ошарашил ответом на вопрос, кто сильнее: он или Ломаченко.

Также мы писали, что Ломаченко поставили диагноз, скандальное видео все объясняет: " Занятия боксом закончились...".