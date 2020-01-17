Известный украинский футболист Игорь Сикорский больше, уже бывший игрок клуба "Агробизнес", что выступает в Первой лиге, решил отдохнуть в российском Санкт-Петербурге

Игрок в своем профиле опубликовал фотографии, на которых позирует возле культурных памяток в Санкт-Петербурге, Россия. Клуб сразу отреагировал на эту поездку и написал о расторжении контракта с футболистом. Об этом пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу "Агробизнеса".

"Жаль, но сегодня футбол - это политика. Когда в Украине война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не каждый день в разных уголках Украины хоронят Героев, украинская футбольная общественность не может стоять отдельно, вроде это ее не касается", - написали представители клуба.

Также отмечено, что поездкой в Россию игрок дискредитировал клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает военным на передовой, в каком каждый футболист имеет возможность заниматься любимым делом благодаря бойцам ВСУ, которые охраняют в Украине мирную жизнь.

"В это время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, лишь за один день переправили девять тяжелораненых бойцов, а еще двое погибли", - добавили в сообщении.

"Агробизнес" решил расторгнуть контракт, так как считает, что такой игрок не может быть в составе клуба. Также на сайте указали пункт, по которому имеют право разорвать договор. В нем указано, что футболист не должен был делать любые действия, которые могут навредить репутационно организации.

На скринах, которые показали на сайте клуба, футболист позирует возле памятки в Санкт-Петербурге, а на второй - у царского трона на ступеньках.

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