Жена экс-капитана "Динамо", а сейчас полузащитника «Ризеспор» и национальной сборной Украины Николая Морозюка, покрасовалась в распахнутом халате

Ирина Морозюк - большая любительница показать себя в сети в полураздетом виде, а - иногда - и вовсе без одежды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сети.

Так на новом опубликованом кадре фигуристая блондинка позировала на балкончике, вероятно, гостинничного номера на фоне живописной природы. Ирина предстала на снимке в кружевном черном белье и поверх набросила белых халат.

На снимке также видно, что Ирина нанесла на лицо заметный макияж, а ее тело - "украшено" объемными татуировками. А вот те самые красоты природы, которые, по словам Ирины, она стремилась показать фолловерам - скрылись в тумане и всего величия соснового леса, а также обледенелого водоема в праздник Крещения ей передать с помощью фото не удалось:

«Жалко , что из-за тумана не видно красивый вид Потому что он здесь очень красивый 🔥 поэтому смотрите на мой 😂», - подписала модель фото.

Ранее модель показала, как недавно отдыхала в Дубаи и говорит, что не успела уехать, как уже хочет вернуться обратно или улететь в Майами.

Эффектная блондинка позирует в бирюзовом или голубом раздельном купальнике, который едва прикрывает объемную грудь знаменитости и другие пикантные части ее тела.

На кадре видна только фигура звездной супруги своего не менее звездного мужа. Свои, судя из увиденного на фото, недлинные и негустые волосы модель приподняла и красуется при всем при этом в стильной солнцезащите.

Поклонники осыпают стройную даму комплиментами, некоторые даже называют ее "настоящей красавицей".

Напомним, что жена экс-капитана "Динамо" засветила лишнее в невидимом белье.

Как сообщала Politeka, бесстыжая жена сборника Украины показала свои огромные "мячи" без белья.

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