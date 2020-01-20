Престижная боксерская организация WBC обновила свои рейтинги во всех весовых категориях

Как сообщает официальный сайт WBC, рейтинг в среднем весе возглавил украинский боксер Сергей Деревянченко, который переместился со второго на первое место. Чемпионом среднего веса, по версии WBC, является непобедимый франзуз Жермалл Чарло.

Еще один украинец Александр Усик в рейтинге супертяжей, по версии Всемирного боксерского совета, поднялся на вторую строчку, а Сергей Богачук, который выступает в первом среднем весе - с тринадцатого на двенадцатое место.

Сергей Деревянченко имеет за плечами 15 поединков в профессиональной карьере, в которых потерпел 2 поражения.

В своем последнем бою украинский средневес упустил возможность стать чемпионом мира, потерпев поражение в титульном поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным

Бой Деревянченко — Головкин, на кону которого стояли вакантные пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO, состоялся на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Украинский боксер на равных противостоял именитому сопернику и действовал более активно, но уже в первом раунде оказался на настиле ринга. Этот нокдаун во многом повлиял на решение судей, которые единогласно отдали победу казахстанскому боксеру — 114:113, 115:112, 115:112.

Ранее Politeka сообщала, что чемпион мира в среднем весе Деметриус Андраде заявил, что готов провести бой с украинцем Сергеем Деревянченко. Об этом сообщил журналист Sports Illustrated Крис Манникс на своей странице в Twitter, ссылаясь на слова самого Андраде.

Как сообщала Politeka, Деревянченко выбрал себе двух топ-соперников, планы раскрыты.

Ранее Politeka сообщала, что девять украинцев попали в рейтинг величайших боксеров всех времен.

Также мы писали, что Деревянченко ошарашил видом спустя месяц после боя с Головкиным: "Подбухнул".