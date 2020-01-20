Жена вингера Вест Хема Инна Ярмоленко показала в социальной сети, как празднует свое день рождения

Красавица выложила фото на своей странице в Іnstagram. Инна позирует вместе с мужем Андреем Ярмоленко. Она одета в соблазнительное платье выше колен, которое подчеркивает фигуру жены игрока сборной Украины. Андрей Ярмоленко одет в черную рубашку и брюки. Вокруг пары разбросаны шарики в виде сердечек. Подписчики Инны подключились к комментариям и активно поздравляют красотку с днем рождения: «Поздравляю!!! Здоровья, любви, удачи и всего наилучшего!!!», «Красивое фото», «Поздравляю! Будьте счастливы», «Здоровья Андрюхе! Верю в тебя, что ты ещё покажешь свой опыт, свою технику», «Красивые молодые и счастливые».

На втором фото пара позирует на фоне мегаполиса. Судя по всему, снимок сделан в Гонконге. Подписчики отметили бороду украинского футболиста и советуют ему побриться.

Ранее мы сообщали, что жена экс-капитана Динамо, а сейчас полузащитника турецкого Ризеспор и национальной сборной Украины Николая Морозюка, покрасовалась в распахнутом халате

Ирина Морозюк - большая любительница показать себя в сети в полураздетом виде, а - иногда - и вовсе без одежды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сети.

Так на новом опубликованном кадре фигуристая блондинка позировала на балкончике, вероятно, гостиничного номера на фоне живописной природы. Ирина предстала на снимке в кружевном черном белье и поверх набросила белых халат.

На снимке также видно, что Ирина нанесла на лицо заметный макияж, а ее тело - "украшено" объемными татуировками.

Напомним, что жена экс-капитана "Динамо" засветила лишнее в невидимом белье.

Как сообщала Politeka, бесстыжая жена сборника Украины показала свои огромные "мячи" без белья.

Также Politeka писала о том, что жена экс-капитана «Динамо» разделась и подразнила мужчин своим "подарочком".