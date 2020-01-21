Жена известного футболиста Валерия Лучкевича порадовала поклонников новым фото с отдыха

Жена полузащитника Александрии Анна Лучкевич выложила на своей странице в Іnstagram новое фото. Красотка провела свой отпуск на Мальдивах и показала, как позирует на пляже в черном купальнике. На плечах блондинки развивается легкий халатик, за которым ничего нельзя скрыть. Подпись к фото гласит: «Объявляю неделю Мальдив. И не важно, что я уже в Днепре и на улице лежит снежок. Столько не выставленных фотографий, которые обязаны остаться в памяти «альбома» инстаграма. На неделе подарю подарочек, привезённый с Австрии. Так что следите за постами и историями».

Поклонники красотки осыпают ее комплиментами и хотят получить заветный сюрприз. «Как красиво», «Почаще выкладывай фото», «Очень-очень хочу получить приз», «Аня ты огонь», «Словно барби», - комментируют подписчики.

Ранее мы писали, как бесстыжая жена экс-капитана "Динамо" полностью разделась и выпорхнула на улицу. Пышногрудая модель Ирина Морозюк, которая, тем не менее прекрасно разбирается в спорте, не перестает удивлять своих поклонников

Жена экс-капитана "Динамо", а сейчас полузащитника «Ризеспор» и национальной сборной Украины Николая Морозюка, покрасовалась раздетой. Ирина, пребывая на отдыхе то ли в горах, то ли недалеко от густого и дышащего влагой и свежестью соснового леса, показала атмосферное видео, выходя из шале.

Так на новых опубликованных кадрах видно, как Ирина, оглянувшись назад и убедившись, что "видеограф" на месте - открыла дверцу и зашагала на терассу. Погода вокруг стояла мрачноватая, но эффектная блондинка, укутавшись в белое одеяло на это совершенно никакого внимания не обратила. Она кокетливо и босиком на носочках шагала вперед, после - начала крутиться перед камерой и засветила свою объемную грудь.

Напомним, что жена экс-капитана "Динамо" засветила лишнее в невидимом белье.

Как сообщала Politeka, бесстыжая жена сборника Украины показала свои огромные "мячи" без белья.

Также Politeka писала о том, что жена экс-капитана «Динамо» разделась и подразнила мужчин своим "подарочком".