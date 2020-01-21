Чемпион Беларуси в составе Динамо-Брест Артем Милевский проводит отпуск в Киеве

Месяц назад экс-игрок сборной Украины создал Уoutube-канал «Миля». Футболист продолжает его активно раскручивать. В новом видео Милевский вместе со своим другом, экс-футболистом киевского Динамо Александром Алиевым устроили в центре Киева футбольный челлендж. Игроки соревновались, кто попадёт мячем в бутылку, перебрасывали мяч через дорогу, пытались обыграть финтами прохожих людей. Некоторым это не понравилось, и были попытки вызвать полицию. В финале футболисты должны были пройти киевский мост набивая мяч. У кого «круглый» срывался с ног, тот должен отжаться пять раз. Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Зрители по достоинству оценили контент и пишут в комментариях: «Видос пушка, отжимания Алиева отдельный вид искусства», «В Алиева шапка, как у моего бати», «Топ контент, продолжайте в том же духе!!! было бы круто так как вы ассоциируетесь как тандем, поиграть вместе, против какой-то другой пары, в идеале против действующих динамовцев или со зборной! Добра всем!», «Михайличенко взял вас на карандаш, Кенты».

В предыдущих видео на своем канале Миля показывал, как отдыхает в ночном клубе и берет интервью у жены Морозюка. Кроме этого, накануне Нового Года Миля переоделся в костюм Деда Мороза и раздавал подарки возле НСК «Олимпийский». На канале Милевского уже больше 50 тысяч подписчиков.

В отличии от Артема Милевского Алиев завершил карьеру футболиста в 2018 году. В том же году Александр стал главным тренером любительского футбольного клуба «Хмельницкий», но через пару матчей подал в отставку.

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