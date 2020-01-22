Украинский средневес Сергей Деревянченко в этом году предпримет третью попытку завоевать чемпионский пояс

Как заявил инсайдер Майк Коппинджер из The Athletic, Деревянченко поднялся на 1-е место в рейтинге WBC, а чемпиону Жермаллу Чарло, в этом году предстоит защита титула. Так что почва для боя создана. Еще одним фактором проведения данного поединка является то, что оба боксера находятся на контракте в одной промоутерской компании Premier Boxing Champions.

29-летний американский боксер провел на профессиональном ринге 30 боев, во всех одержав победы, 22 из них нокаутом. В последнем своем поединке, в декабре прошлого года, он победил Денниса Хогана техническим нокаутом в седьмом раунде.

Ранее мы писали, что чемпион мира в среднем весе Деметриус Андраде заявил, что готов провести бой с украинцем Сергеем Деревянченко. Об этом сообщил журналист Sports Illustrated Крис Манникс на своей странице в Twitter, ссылаясь на слова самого Андраде.

30 января непобеждённый американский боксёр проведет обязательную защиту пояса с ирландцем Люком Киллером. После этого боя, он готов дать шанс Деревянченку.

Профессиональная карьера Андраде берёт старт в 2008 году и насчитывает 28 боев. Во всех поединках он одержал победы (17 нокаутом). До этого американец выигрывал золото Чемпионата мира 2017 и серебро Панамериканских игр.

Если бой между Деревянченко и Андраде состоится, то это будет уже третья попытка украинского босёра завоевать титул. В предыдущих двух попытках он потерпел поражение. Сначала в октябре 2018 года Деревянченко уступил по очкам Дэниелу Джейкобсу, а в прошлом году не смог одолеть Геннадия Головкина, также проиграв по очкам.

Многие специалисты, да и сам боксёр, остались недовольны решением судей, так как Сергей владел преимуществом в ринге против казахского боксёра. Зрители, которые присутствовали в Madison Square Garden освистали результат боя, таким образом поддержав украинца. В свою очередь, Головкин выразил готовность провести матч реванш.

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Как сообщала Politeka, Деревянченко выбрал себе двух топ-соперников, планы раскрыты.