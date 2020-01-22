Хоккеистка сборной Словении Андрея Ритупер очаровала своих подписчиков новыми пикантными фотографиями

33-летняя спортсменка, которая играет за сборную Словении по хоккею на траве опубликовала на своей странице в Іnstagram горячие фото. Спортсменка демонстрирует поклонникам свое главное «достоинство» - обворожительные ягодицы. Видно, что занятия в спортзале не прошли даром, и Ритупер есть чем похвастаться. Ее формы действительно впечатляют.

Также на ее странице есть видео, на котором видно, как красотке удается держать себя в форме. Ритупер приседает со штангой.

Ранее мы писали, что жена игрока сборной Украины по футболу Евгения Коноплянки Виктория Шиманская проводит сейчас свой отпуск на Мальдивах. В своем Instagram жена футболиста донецкого "Шахтера" похвасталась снимками с белоснежных пляжей Индийского океана. На фото украинка демонстрирует свое идеальное тело, доказывая, что прекрасно восстановилась после родов двоих детей.

Также мы сообщали, что "горячая" женушка экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина порадовала поклонников семьи личными кадрами. На новом опубликованном, вероятно, домашнем видео звездная парочка засветилась в кадре вместе.

Так "в центре событий" на видео, разумеется сама стройная умница, красавица, спортсменка Ирина - девушка эффектно шагает на камеру в бельевом боди телесного цвета, который сразу и не заметишь на ее теле. Также на звезде сети была обувь на каблуке. После, как, вероятно, кажется самой Ирине, модельного шага, она взмахивает волосами и начинает удаляться из прицела объектива, тут же в кадр "входит" ее возлюбленный и после того, как засматривается на игривую красотку, качает головой, мол, "женщины, что они только не придумают". Все "действо" происходило под музыку и в режиме замедленной съемки.

Напомним, что жена экс-капитана "Динамо" засветила лишнее в невидимом белье.

Как сообщала Politeka, бесстыжая жена экс-капитана "Динамо" показала свои огромные "мячи" без белья.