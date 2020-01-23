Бывшая жена экс-футболиста Динамо и сборной Украины Виталия Мандзюка выложила в сеть новое соблазнительное фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram Анны Дриги. Длинноногую красотку запечатлели сзади. Судя по изображению ее бедра и ягодицы находятся в отличной форме. В подписи к фото Анна сообщила, что помимо бальных танцев, когда-то работала пиджеем (ночной танцор) в клубе. На то время в пиджеям хорошо платили. «Вспомнить своё танцевальное прошлое! Мало кто знает, но помимо бальных танцев ... я работала pj (пиджей-клубный танцор) и обожала свою работу в кайф и на то время очень достойные зарплаты! Сразу говорю это не стрип, мы работали в купальниках или красивых, достаточно закрытых костюмах! Даже моя мама была у меня на шоу. Утром универ, днём тренировка, вечером работа. Помните это прекрасное время», - рассказала Аня Дрига.

Поклонники девушки осыпают ее комплиментами в комментариях: «Ух какая сексуальная», «Ты просто – искусство», «Твоими фото нельзя налюбоваться», «мечта всех мужчин». Фото собрало почти полторы тысячи лайков.

Ранее мы писали, как бесстыжая жена экс-капитана "Динамо" полностью разделась и выпорхнула на улицу. Пышногрудая модель Ирина Морозюк, которая, тем не менее прекрасно разбирается в спорте, не перестает удивлять своих поклонников.

Жена экс-капитана "Динамо", а сейчас полузащитника «Ризеспор» и национальной сборной Украины Николая Морозюка, покрасовалась раздетой. Ирина, пребывая на отдыхе то ли в горах, то ли недалеко от густого и дышащего влагой и свежестью соснового леса, показала атмосферное видео, выходя из шале.

Так на новых опубликованных кадрах видно, как Ирина, оглянувшись назад и убедившись, что "видеограф" на месте - открыла дверцу и зашагала на терассу. Погода вокруг стояла мрачноватая, но эффектная блондинка, укутавшись в белое одеяло на это совершенно никакого внимания не обратила. Она кокетливо и босиком на носочках шагала вперед, после - начала крутиться перед камерой и засветила свою объемную грудь.

Напомним, что жена экс-капитана "Динамо" засветила лишнее в невидимом белье.

Как сообщала Politeka, бесстыжая жена сборника Украины показала свои огромные "мячи" без белья.