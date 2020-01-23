В Украине продолжают подводить спортивные итоги 2019 года

Ассоциация спортивных журналистов Украины определила лучших спортсменов, тренера и команду прошлого года.

Лучшим атлетом Украины стал биатлонист Дмитрий Пидручный. На втором месте – дзюдоистка Дарья Билодид. Замыкает тройку известный борец и народный депутат Жан Беленюк. Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина оказалась лишь на 9 месте. Среди футболистов лучшая позиция у вратаря Шахтера Андрея Пятова – он восьмой.

Лучшей командой года признана – национальная сборная Украины по футболу. Ее коуч Андрей Шевченко получил награду за лучшего тренера Украины. Боксеров в рейтинге не оказалось.

Ранее мы писали, что стало известно, с кем сборная Украины сыграет перед ЕВРО-2020. 26 мая Украина сыграет с Кипром. Новость сообщает Украинская ассоциация футбола

Матч с киприотами состоится в Украине. Принимающий город утвердят позднее.

Кроме Кипра, в преддверии чемпионата Европы, Украина сыграет с действующими чемпионами мира – сборной Францией. Матч состоится 27 марта во французском Сен-Дени. Еще одним соперником нашей команды станет сборная Польши. С западными соседями мы сыграем 31 марта в Хожуве.

Напомним, что Украина уже знает двоих соперников на Евро-2020. Украинцы будут играть в Группе С против Нидерландов и Австрии. Еще одного соперника мы узнаем после стыковых матчей. Это может быть: Румыния, Грузия, Беларусь, Северная Македония или Косово. Стыковые матчи состоятся в марте и после них мы окончательно узнаем все команды, которые сыграют на европейском турнире.

Матчи Евро-2010 пройдут в 12 городах Европы: Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Санкт-Петербурге, Бухаресте и Дублине, Копенгагене, Будапеште, Глазго, Бильбао и Амстердаме. Украинская сборная сыграет в Амстердаме и Бухаресте. Матчи состоятся 14, 18 и 22 июня. Финал пройдет 12 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, недавно мы писали, что скандал в матче с Шахтером привел в замешательство тренера Динамо.

Как сообщала Politeka, Динамо в драматической битве одолело Шахтер.

Также Politeka писала, что футболисты "Динамо" устроили разборки, беспредел увидели все.