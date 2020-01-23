Лучший теннисист Украины Серегей Стаховский рассказал, как отказался тренировать россиянина Даниила Медведева

В интервью порталу Sport.ua первая ракетка Украины рассказал подробности этого случая. «На турнире в Сан-Реми ко мне подходили его родители и просили потренировать Даниила, но я отказался. Это было в 2016 году. Я ответил, что еще играю и мне рано быть наставником. Я сказал им, что в теннисе многое может измениться всего лишь за одну неделю. Им нужно просто подождать. И Медведев выиграл тогда челленджер в Сан-Реми. А уже через год выиграл первый титул на турнире АТР в Сиднее, и закончил сезон в первой сотне. В теннисе все меняется в очень короткий промежуток времени, просто нужно быть готовыми к этому», - заявил Стаховский.

Стоит отметить, что на данный момент, 23-летний Даниил Медведев занимает четвертую позицию в рейтинге АТР, а Стаховский 153-й.

Ранее мы писали, что известный украинский футболист Игорь Сикорский больше, уже бывший игрок клуба "Агробизнес", что выступает в Первой лиге, решил отдохнуть в российском Санкт-Петербурге.

Игрок в своем профиле опубликовал фотографии, на которых позирует возле культурных памяток в Санкт-Петербурге, Россия. Клуб сразу отреагировал на эту поездку и написал о расторжении контракта с футболистом. Об этом пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу "Агробизнеса".

"Жаль, но сегодня футбол - это политика. Когда в Украине война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не каждый день в разных уголках Украины хоронят Героев, украинская футбольная общественность не может стоять отдельно, вроде это ее не касается", - написали представители клуба.

Также отмечено, что поездкой в Россию игрок дискредитировал клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает военным на передовой, в каком каждый футболист имеет возможность заниматься любимым делом благодаря бойцам ВСУ, которые охраняют в Украине мирную жизнь.

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