Защитник Динамо Карлос Самбрано пожаловался на нелегкую жизнь в киевском клубе

«Чтобы не случилось В Динамо сразу меняют иностранца, а не украинца. У меня в клубе есть друг, хорват Йосип Пиварич. Он играл в финале последнего чемпионата мира! Но сейчас, также как и я, играет в дубле. Мы могли бы принести много пользы нашему клубу, но Динамо не нужны наши услуги. Вот так…» - заявил 30 летний перуанский защитник порталу Динамо Киев от Шурика.

Перуанский защитник киевского Динамо Карлос Самбрано может сменить клуб уже в зимнее межсезонье. На игрока серьезно нацелился аргентинский гранд Бока-Хуниорс. Как сообщает портал ESPN, он должен будет заменить в аргентинском клубе защитника Паоло Гольца, который, скорее всего, покинет Боку. Ранее перуанцем интересовались Лос-Анжелес Гэлэкси, Орландо Сити и Альянс Лима, но до конкретных предложений дело так и не дошло.

Напомним, что Карлос Самбрано перешел в Динамо в 2018 году из греческого ПАОК. В составе киевлян перуанец не сыграл ни одного матча, прошлый сезон проведя в аренде в швейцарском Базеле. За национальную сборную Перу 30-летний защитник провел 54 матча, в которых отметился 5 забитыми голами.

Также мы сообщали, что продолжаются переговоры между донецким Шахтером и лондонским Арсенал по поводу трансфера защитника «горняков» Николая Матвиенко. Как сообщает авторитетное издание Sky Sports, Арсенал хочет арендовать игрока сборной Украины, но Шахтер настаивает на полноценном трансфере.

Руководство «горняков» уже озвучило сумму, за которую готово расстаться с Матвиенко. Деньги не маленькие – 35 миллионов евро. «Канониры» взяли время на размышление. Сам Матвиенко не против попробовать свои силы в более сильном чемпионате, которым несомненно является АПЛ.