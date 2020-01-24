Нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес в ближайшее время покинет клуб

Как сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside трансфер должен состояться в ближайшие дни. Имя потенциального покупателя не сообщается. Источнику можно верить, так как люксембургский форвард не отправился на зимний сбор киевлян в Турцию. По имеющейся информации Родригес может вернуться в Японию.

Стоит напомнить, что в Динамо Жерсон перебрался из японского клуба Джубило Ивата. Трансфер обошелся динамовцам в 2 миллиона евро. Закрепится в составе киевлян форвард сборной Люксембурга не сумел. Он провел всего 12 матчей за Динамо, отметившись 2 забитыми голами. Для форварда – это скромный показатель.

Кроме этого, Родригес часто нарушал режим. Так, 8 декабря прошлого года Жерсон пропустил тренировку Динамо, сославшись на болезнь, а уже вечером выложил свое фото с ночного клуба в социальной сети. Уже тогда руководство вице-чемпиона Украины приняло решение расстаться со скандальным форвардом.

Ранее мы писали, что продолжаются переговоры между донецким Шахтером и лондонским Арсенал по поводу трансфера защитника «горняков» Николая Матвиенко.

Как сообщает авторитетное издание Sky Sports, Арсенал хочет арендовать игрока сборной Украины, но Шахтер настаивает на полноценном трансфере. Руководство «горняков» уже озвучило сумму, за которую готово расстаться с Матвиенко. Деньги не маленькие – 35 миллионов евро. «Канониры» взяли время на размышление. Сам Матвиенко не против попробовать свои силы в более сильном чемпионате, которым несомненно является АПЛ.

«Канониры» ищут усиление на позицию центрального и левого защитника и хотят оформить трансфер украинца до конца зимнего межсезонья. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего защитника в 5 миллионов евро. В текущем сезоне Матвиенко провел за «горняков» 18 матчей, в которых отличился одной результативной передачей.