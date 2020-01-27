Мальдивы – излюбленное место отдыха для спортсменов и их жен. Семья Пятовых не стала исключением

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram Юлии Пятовой. Перед сборами Шахтера в Турции, Андрей Пятов успел свозить любимую жену и детей на отдых. Шикарная Юлия выставила фото, с берегов Индийского океана, в пикантном купальнике, который не может скрыть прелестную грудь красавицы. Также, стоит отметить, идеальную фигуру очаровательной жены голкипера национальной сборной Украины.

Поклонники Пятовой пришли в восторг от ее форм: «Какая красивая», «Грудь – бомба», «Стройняшка», «Очень выразительные глаза», «Фигура супер», «Настоящая русалка».

Ранее мы писали, как жена известного футболиста Валерия Лучкевича продолжает публиковать фото с отдыха на Мальдивах. Анна Лучкевич похвасталась роскошными формами, катаясь на качели, на фоне, то ли бассейна, то ли океана. Ее формы действительно впечатляют. Фотограф запечатлел ее в ракурсе сзади, и поклонники могли вдоволь оценить пышные бедра красавицы. Одета она в желтое бикини. «Если не брать во внимание меня, то можно увидеть флаг Украины», - подписала фото Аня, намекая на желтый цвет купальника и голубое небо.

Красотка проводит свой отпуск на Мальдивах и показала, как позирует на пляже в черном купальнике. На плечах блондинки развивается легкий халатик, за которым ничего нельзя скрыть. Подпись к фото гласит: «Объявляю неделю Мальдив. И не важно, что я уже в Днепре и на улице лежит снежок. Столько не выставленных фотографий, которые обязаны остаться в памяти «альбома» инстаграма. На неделе подарю подарочек, привезённый с Австрии. Так что следите за постами и историями».

Напомним, что жена экс-капитана "Динамо" засветила лишнее в невидимом белье.

Как сообщала Politeka, бесстыжая жена сборника Украины показала свои огромные "мячи" без белья.