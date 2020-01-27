Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко набрал 1 миллион подписчиков в Іnstagram

Таким образом, Зинченко стал самым популярным украинским футболистом в данной социальной сети. Если Александр будет, такими темпами, и дальше набирать поклонников, то в скором времени он потеснит с первой строчки самого популярного украинского спортсмена – боксера Василия Ломаченко, у которого 1,7 миллионов подписчиков.

Стоит отметить, что невеста Зинченко - популярная телеведущая Влада Седан является самой популярной среди подруг и жен футболистов в Іnstagram. У нее 281 тысяча подписчиков.

Ранее мы писали, что Александр Зинченко, который выступает за Манчестер Сити, выложил в своем Іnstagram фото с Дарио Срной.

Бывший капитан, а ныне помощник главного Шахтера Дарио Срна посетил базу Манчестер Сити. Зинченко не упустил возможности запечатлеть этот момент. «Был рад видеть тебя, легенда», - подписал фото Зинченко.

Поклонники украинца остались довольны встречей и активно оставляют комментарии: «Донецкая банда», «Саня с фанатом», «Наверное Зину в Шахтер переманить хотел», «Лучшие». Некоторые болельщики предположили, что Срна посетил Манчестер с рабочим визитом, по поводу трансфера Николая Матвиенко из Шахтера в Сити.

Также подписчики самого дорого украинского футболиста оценили необычную обувь Зинченка. Он обут в синие шлепанцы, которые сразу бросаются в глаза. «Отличные тапки», «Тапочки в порядке», «Тапки закрасил. Пума обидется», «Саня, носки сними» - шутят подписчики.

Некоторые фанаты, припомнили в комментариях допинг скандал, в котором был замешан Срна: «Легенда допинга», «Саня смотри допингом не заразись».

Напомним, ранее мы писали о том, что легенда киевского Динамо возглавил российский клуб.

Также Politeka писала о том, что тренер донецкого Шахтера разразился обвинениями после победы над киевским Динамо в 1/4 финала Кубка Украины.