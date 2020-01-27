Известный тренер по боксу Тедди Атлас высказался о возможном поединке Василия Ломаченко против Джервонты Дэвиса

«В последнем своем бою Джервонта, возможно, недооценил Гамбоа, а может он не настолько крут, как мы считали. Этот бой должен стать для Дэвиса моментом пробуждения. Он умеет драться, но что у него есть кроме силы? С ее помощью не всегда можно выходить победителем. Я бы очень хотел посмотреть бой Дэвиса против топов дивизиона, таких как Ломаченко. Это будет противостояние силы против техники. Для Дэвиса этот бой будет настоящим испытанием. Но в ближайшем будущем такой бой вряд-ли организуют. В последнее время, промоутеры Дэвиса Мейвезер и Эллерби только и говорят, что с каждым годом Ломаченко становится старше. Они ждут, чтобы он постарел», - заявил Атлас УouТube-каналу THE FIGHT with Teddy Atlas.

Джервонта Дэвис является чемпионом мира по версии WBA в лёгком весе. На профессиональном ринге он провел 23 боя, во всех одержав победы, в 22 из них нокаутом. В своем последнем поединке он победил техническим нокаутом в 12 раунде кубинца Юриоркиса Гамбоа. Промоутером небитого американца является Флойд Мейвезер.

Ранее Politeka сообщала, что глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела Василия Ломаченка и Теофимо Лопеса, поделился подробностями о предстоящем поединке.

В интервью BoxingScene Арум заявил, что его подопечные уже дали согласие на проведение поединка за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, осталось только согласовать место проведения боя. Если Ломаченко встретится с Лопесом в Нью-Йорке, то бой состоится в апреле, если боксёры примут предложение из Саудовской Аравии – поединок пройдёт во второй половине мая.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.