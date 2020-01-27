Экс-игрок сборной Украины Андрей Полунин оценил шансы Динамо на призовые места в чемпионате Украины

В интервью порталу ua-football.com Полунин заявил, что не считает Динамо фаворитом в борьбе за второе место. «У черниговской Десны очень хорошие шансы, у них подобралась классная команда. От второго места Десну отделяет всего лишь 4 очка, так что если не за второе, то за третье место им вполне по силам побороться. В первую очередь, это заслуга главного тренера команды Александра Рябоконя, которому удалось сохранить костяк из первой лиги, и точечно усилиться в высшем эшелоне. В этом году в чемпионате Украины идет очень напряженная борьба за призовые места. Динамо, Заря, Александрия и Десна – команды примерно одного уровня, и я предвкушаю борьбу до последнего тура», - сказал Полунин.

Ранее, мы писали, что международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.

Впервые за десять лет лучшей лигой признана английская Премьер-лига. До этого, звание сильнейшей носила испанская Ла Лига, которая в обновленном рейтинге занимает третье место. На втором месте расположилась бразильская Серия A. Немецкая бундеслига заняла, неожиданно низкое, десятое место.

Стоит отметит, что украинская Премьер-лига вошло в топ-20, и расположилась на 25 месте. Мы обошли российскую лигу, которая следует сразу за нами – на 26 месте.

Кроме этого, Шахтер вошел в ТОП-6 клубов Европы. УЕФА опубликовала на своем сайте финансовый отчет, в котором выделила топ-20 клубов Европы, которые оказались в самом большом плюсе по итогам 2018 финансового года.

Примечательно, что в топ-10 самых прибыльных клубов вошел чемпион Украины донецкий Шахтер, который расположился на 6 месте, заработав 42 миллиона евро.

Напомним, недавно мы писали, что скандал в матче с Шахтером привел в замешательство тренера Динамо.

Как сообщала Politeka, Динамо в драматической битве одолело Шахтер.

Также Politeka писала, что футболисты "Динамо" устроили разборки, беспредел увидели все.