Андрей Ярмоленко восстанавливается после травмы и культурно проводит время с женой. На днях пара посетила оперу в Лондоне

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram Инны Ярмоленко. Супружеская чета сделала фото в лондонском Royal Opera House. Инна позирует в красном платье, которое изящно подчеркивает ее фигуру. Футболист одет в черный стильный смокинг. «С женой спорить опасно, можно оказаться в опере», - шутливо подписала фото Инна.

Поклонники остались довольны: «Суперпара», «Ярмола, когда уже на поле?», «Красивые», «Классные», «Просто великолепно».

Ранее мы писали, что жена футболиста турецкого Ризеспора Николая Морозюка продолжает бесстыдно оголяться в социальных сетях.

На этот раз модница пожаловалась подписчикам на низкую самооценку и то, что начала работать с психологом. Стоит отметить, что Ирина позирует в зеркале одних трусиках. Лифчик красотка одеть, видимо, забыла. Пышную грудь, аппетитная Морозюк, прикрывает одной рукой, но формы скрыть не получается. На голове у Ирины милые розовые ушки. Сфотографировала она сама себя в зеркале.

«Рубрика «сраные советы от Ирины Морозюк» Давайте поговорим о самооценке?

Недавно начала работать с психологом и безумно этому рада. Как оказывается, что у меня занижена самооценка. И вы знаете, что с такой проблемой живет очень большая часть населения. Любить себя очень сложно, но очень нужно! Многие из нас, в том числе и я, заблуждаются насколько это важно. Потому что единственный человек, который будет с вами до конца жизни - это ты сам. Поэтому каждому надо работать над самооценкой и избавляться от комплексов. И только когда вы перестанете нуждаться в чей-то любви и поддержке, тогда вы по-настоящему себя любите и цените», - подписала фото пышногрудая красавица.

Напомним, что жена экс-капитана "Динамо" засветила лишнее в невидимом белье.

Как сообщала Politeka, бесстыжая жена сборника Украины показала свои огромные "мячи" без белья.