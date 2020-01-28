Уже этой весной чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко должен сойтись в бою с чемпионом IBF Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира

Журналисты xsport.ua решили вспомнить самые яркие нокауты двух чемпионов.

Самый запоминающийся нокаут у украинского боксера случился в бою против бывшего чемпиона по версии WBO, во 2-м полулёгком весе Романа Мартинеса. Василий отправил пуэрториканца в нокаут в 5 раунде и, таким образом, стал чемпионом WBO.

Его будущий соперник, Теофимо Лопес, самую яркую победу одержал в 2018 году против Мейсона Минарда. Небитый американец нокаутировал своего соотечественника уже в первом раунде на 40-й секунде.

Какой по вашему мнению нокаут более круче?

Ранее Politeka сообщала, что глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела Василия Ломаченка и Теофимо Лопеса, поделился подробностями о предстоящем поединке.

В интервью BoxingScene Арум заявил, что его подопечные уже дали согласие на проведение поединка за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, осталось только согласовать место проведения боя. Если Ломаченко встретится с Лопесом в Нью-Йорке, то бой состоится в апреле, если боксёры примут предложение из Саудовской Аравии – поединок пройдёт во второй половине мая.

Напомним, что в Саудовской Аравии недавно состоялся реванш Энтони Джошуа - Энди Руис. Восточная страна подтвердила, что умеет организовывать большие поединки.

Также мы писали, что Василий Ломаченко признался, что для известной промоутерской компании будет выгодно его поражение в поединке против американца Теофимо Лопеса.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.