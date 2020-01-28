Шахтер устроила сумма, предложенная лондонским Арсеналом за трансфер защитника сборной Украины

Как сообщает Команда 1, стороны уже договорились, но решающее слово остается за «канонирами». Руководство Арсенала выбирает между Матвиенко и испанцем Пабло Мари. Футболист бразильского Фламенго уже побывал в Лондоне, где с ним познакомился тренер «канониров» Микель Артета. Проблема состоит в том, что лондонцы хотят подписать с ним арендное соглашение на год с правом выкупа, а Фламенго настаивает на полноценном трансфере. Стороны пока не сумели договориться, что дает шанс украинскому футболисту стать игроком европейского гранда.

«Канониры» ищут усиление на позицию центрального и левого защитника и хотят оформить трансфер украинца до конца зимнего межсезонья. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего защитника в 5 миллионов евро. В текущем сезоне Матвиенко провел за «горняков» 18 матчей, в которых отличился одной результативной передачей. Действующий контракт защитника с Шахтером рассчитан до лета 2021 года. Недавно сообщалось, что Манчестер Сити также интересуется Матвиенко, но до конкретных переговоров дело не дошло.

Ранее мы писали, что чемпион Англии Манчестер Сити всерьез нацелился на защитника сборной Украины и киевского Динамо Виталия Миколенко.

Источники в английском клубе сообщают, что «горожане» хотят заполучить 20-летнего защитника перед ЕВРО-2020. Вопрос о трансфере уже решается на уровне руководства клубов. Если Миколенко перейдет в Манчестер Сити, то на позиции левого защитника ему придётся конкурировать с еще одним украинцем Александром Зинченко. Сейчас Миколенко находится на сборах с Динамо в Турции.

Словенский полузащитник Динамо Беньямин Вербич заявил, что у Миколенко хорошее будущее. «Он быстрый и жесткий футборлист. Надеюсь он перейдет в АПЛ», - сказал Вербич.

Politeka сообщала, что титулованный гранд претендует на защитника Динамо: "готовы расстаться".