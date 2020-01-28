Артем Милевский, на зимних сборах в Турции, провел матч против своей бывшей команды

Чемпион Беларуси Динамо Брест противостоял вице-чемпиону Украины киевскому Динамо. Подопечные Михайличенко разгромили команду Милевского 3:0. Дублем отличился хорват Йосип Пиварич, еще один гол на счету датчанина Дуэлунда. Самый забавный эпизод случился уже после матча. Артем Милевский выложил в сеть аудио разговора со своим бывшим тренером Алексеем Михайличенко. Предлагаем вашему вниманию текстовую расшифровку аудиозаписи:

Милевский: – Саныч, удачи вам в Кубке Украины!

Михайличенко: – Ты, как обиженный, прошел возле меня перед игрой. Настраивался?

Милевский: – Та нет, чего? Нормально все.

Михайличенко: – В отличие от тебя, я не пишу, как ты тогда написал: "Нет, чтобы Саныч спросил, как у меня дела. А он меня учит." Я первый спросил, как у тебя дела, и не учу я, а переживаю за тебя!

С самим аудио можно ознакомиться на Ютуб-канале Артема. Он продолжает активно раскручивать себя, как блогера.

Ранее мы писали, что Милевский и Алиев устроили шоу в центре Киева. В новом видео Милевский вместе со своим другом, экс-футболистом киевского Динамо Александром Алиевым устроили в центре Киева футбольный челлендж. Игроки соревновались, кто попадёт мячем в бутылку, перебрасывали мяч через дорогу, пытались обыграть финтами прохожих людей. Некоторым это не понравилось, и были попытки вызвать полицию. В финале футболисты должны были пройти киевский мост набивая мяч. У кого «круглый» срывался с ног, тот должен отжаться пять раз. Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Зрители по достоинству оценили контент и пишут в комментариях: «Видос пушка, отжимания Алиева отдельный вид искусства», «В Алиева шапка, как у моего бати», «Топ контент, продолжайте в том же духе!!! было бы круто так как вы ассоциируетесь как тандем, поиграть вместе, против какой-то другой пары, в идеале против действующих динамовцев или со зборной! Добра всем!», «Михайличенко взял вас на карандаш, Кенты».

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