Бывший чемпион мира американский суперсредневес Энтони Диррелл назвал лучших боксеров современности, по его мнению

Американец считает, что Ломаченко не заслуживает быть лучшим. «Ломаченко? Определенно нет. Кого он побил из выдающихся бойцов? Из известных он победил только Ригондо. Да и вообще у него за спиной лишь 11 боев. Лидером мирового бокса я считаю Теренса Кроуфорда. №2 — это Канело, а №3 — Ломаченко. Кроуфорд первый, потому-что в его послужном списке куча поверженных высококлассных бойцов», - заявил Дирелл порталу boxingnews24.com.

На фото Теренс Кроуфорд:

Ранее Politeka сообщала, что глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела Василия Ломаченка и Теофимо Лопеса, поделился подробностями о предстоящем поединке.

В интервью BoxingScene Арум заявил, что его подопечные уже дали согласие на проведение поединка за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, осталось только согласовать место проведения боя. Если Ломаченко встретится с Лопесом в Нью-Йорке, то бой состоится в апреле, если боксёры примут предложение из Саудовской Аравии – поединок пройдёт во второй половине мая.

Напомним, что в Саудовской Аравии недавно состоялся реванш Энтони Джошуа - Энди Руис. Восточная страна подтвердила, что умеет организовывать большие поединки.

Также мы писали, что Василий Ломаченко признался, что для известной промоутерской компании будет выгодно его поражение в поединке против американца Теофимо Лопеса.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.