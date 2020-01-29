Английский Арсенал нашел альтернативу Матвиенко и не смог договориться с руководством Шахтера по поводу трансфера украинца

По информации авторитетного издания Goal, «канониры» возьмут в аренду с правом выкупа бразильского защитника Фламенго Пабло Мари. Его полноценный трансфер обойдется в 15 миллионов евро. По сообщениям источника клубы уже договорились.

По неофициальной информации, Арсенал предлагал Шахтеру взять Матвиенко в аренду с правом выкупа в конце сезона за 26 миллионов евро. Руководство «горняков» отказалось от предложения и настаивало на полноценном трансфере.

Ранее мы писали, что чемпион Англии Манчестер Сити всерьез нацелился на защитника сборной Украины и киевского Динамо Виталия Миколенко.

Источники в английском клубе сообщают, что «горожане» хотят заполучить 20-летнего защитника перед ЕВРО-2020. Вопрос о трансфере уже решается на уровне руководства клубов. Если Миколенко перейдет в Манчестер Сити, то на позиции левого защитника ему придётся конкурировать с еще одним украинцем Александром Зинченко. Сейчас Миколенко находится на сборах с Динамо в Турции.

Словенский полузащитник Динамо Беньямин Вербич заявил, что у Миколенко хорошее будущее. «Он быстрый и жесткий футборлист. Надеюсь он перейдет в АПЛ», - сказал Вербич.

Также мы сообщали, что капитан донецкого Шахтера бразилец Тайсон снова жалуется, что его не отпускают в другой клуб.

«Они не хотят меня отпускать», - написал Тайсон в твиттере, общаясь с болельщиками бразильского клуба Интернансьональ.

Как сообщает портал sport.ua, в Украину приезжал агент игрока, но так и не смог договориться с руководством донецкого клуба о возможном трансфере своего клиента. Возможно, нежелание «Шахтера» отпускать Тайсона в текущее трансферное окно связано с тем, что недавно травму получил Манор Соломон, после чего у «горняков» могли бы быть кадровые проблемы на левом фланге атаки. Шахтеру предстоить играть в 1/16 Лиги Европы с португальской Бенфикой и терять своего лидера перед важными матчами «горняки» не хотят.

Politeka сообщала, что титулованный гранд претендует на защитника Динамо: "готовы расстаться".