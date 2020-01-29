Любой из этих соперников может победить.

Ближайший свой бой Василий Ломаченко проведет против Теофимо Лопеса в конце весны, ну а пока давайте порассуждаем о самых серьезных соперниках для украинца, которые могут сделать его великим

Журналисты 24tv.ua подготовили список бойцов, одержав победы, над которыми Ломаченко может войти в историю бокса.

Теофимо Лопес

Ближайший соперник украинца. Во-первых, это чемпион мира по версии IBF и победитель этого боя станет абсолютным чемпионом мира. Во-вторых, Ломаченко может сполна отомстить американцу за его дерзкие высказывания.

Джервонта Дэвис

Он является 3-кратным чемпионом мира и протеже Флойда Мейвезера. Также славится мощным ударом. Многие эксперты считают, что он сможет победить Василия.

Девин Хейни

Еще один молодой небитый боксер легкого веса. Отличается мастерской техникой, которая, возможно, даже лучше, чем у Ломаченко.

Райан Гарсия

Очень раскрученный боксер. В инстаграмме у него почти 5 миллионов подписчиков. Очень быстрый и имеет хорошие физические данные.

Мигель Берчельт

Мексиканец является первым номером во второй полулегкой весовой категории, но ради боя с Ломаченко готов опуститься в весе.

Лео Санта Крус

Еще один мексиканский боксер по прозвищу «землетрясение». Чемпион мира по версии WBA Super. Победа над этим бойцом определенно поднимет рейтинг Василия.

Оскар Вальдес

Он уже дрался с Ломаченко в любителях и тогда проиграл. Сейчас Вальдес уже заматерел в профессионалах и жаждет реванша.

Шакур Стивенсон

За манеру боя его часто сравнивают с Флойдом Мейвезером. Также он является серебрянным призером Олимпийских игр.

Наоя Иноуэ

Японский талант, который выступает в весовой категории до 53,5 килограммов. Ему еще только 26 лет и ходят слухи, что он очень много сбрасывает перед боями. Ради боя с Ломаченко готов подняться в весе.

Джордж Камбосос

Наименее известный из этого списка боксер, пока ничем особенным не прославленный, обычный проспект легкого веса. Причина, по которой Ломаченко он нужен, – его национальность. Он родился, проживал и первые свои бои провел в Австралии. Если ставить себе цель стать известным во всем мире, то и бой на территории самого маленького материка нужно провести также.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.