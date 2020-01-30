Обладатель титула WBC в легком весе Девин Хэйни поделился мнением от будущего боя Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса



Небитый американец выразил сомнение, что кто-то может побить украинца, кроме него самого.

"Я думаю, что это будет действительно хорошее противостояние. Мне кажется, что у Теофимо есть скорость и мощь, а у Ломаченко - боксерский интеллект. Полагаю, что поединок будет очень интересным, но я склоняюсь к победе Ломы.

Я беспокоюсь из-за того, что Ломаченко может проиграть до нашего боя. Но победить его будет нелегко. Никто из обычных боксеров не сможет побить Ломаченко. Я это понимаю и чувствую, что являюсь именно тем парнем, который может это сделать", - заявил Девин Хэйни порталу boxingnews24.com.

Девин Хейни отличается мастерской техникой, и не раз заявлял, что готов подняться в весе ради боя с Ломаченко.

Ранее Politeka сообщала, что глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела Василия Ломаченка и Теофимо Лопеса, поделился подробностями о предстоящем поединке.

В интервью BoxingScene Арум заявил, что его подопечные уже дали согласие на проведение поединка за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, осталось только согласовать место проведения боя. Если Ломаченко встретится с Лопесом в Нью-Йорке, то бой состоится в апреле, если боксёры примут предложение из Саудовской Аравии – поединок пройдёт во второй половине мая.

Напомним, что в Саудовской Аравии недавно состоялся реванш Энтони Джошуа - Энди Руис. Восточная страна подтвердила, что умеет организовывать большие поединки.

Также мы писали, что Василий Ломаченко признался, что для известной промоутерской компании будет выгодно его поражение в поединке против американца Теофимо Лопеса.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.