Известная футбольная телеведущая Александра Лобода поделилась с поклонниками новым пикантным фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram ведущей. Саша готовится к новому летнему сезону в спортзале. «До лета -123 дня», подписала изображение Александра. Тренировки, судя по всему, не проходят даром. Красотка позирует перед зеркалом в черных лосинах и боди лимонного цвета.

Ее животик и фигура сводят поклонников с ума, хотя многие отмечают сильную худобу девушки. «Хорошая фигурка», «Смотря на фото – хочется тебя накормить», «Слишком худая», «Фигура-бомба», «Выглядишь супер», - комментируют фото подписчики.

Недавно Александра посетила Испанию и побывала на матче Реал-Вальядолид. Изящная красотка поделилась впечатлениями от увиденного: «Реал Вальядолид - Реал Мадрид. Матч, который войдет в мою футбольную историю. О все эмоции сегодняшнего вечера можно писать долго. Но особенно запомнилось: Я собственными глазами видела двукратного обладателя «Золотого мяча». Один из лучших нападающих в истории футболу. А теперь президент Вальядолида – Роналдо. Обогреватели на стадионе. Это приятный бонус в такую ​​погоду. Ведь можно наслаждаться игрой зимой и не мерзнуть. Такого еще не встречала. Зинедин Зидан. Он остановился чтобы сфотографироваться и дать автограф каждому, кто стоял у автобуса после игры. А потом вышел и еще фоткался с теми фанами, подошедших позже. И все с улыбкой».

По приезду в Киев очаровательная Саша успела посетить НСК «Олимпийский» и устроила конкурс для своих подписчиков.

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