Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс дал прогноз на бой Василия Ломаченко против Тефимо Лопеса

Американец считает, что никто из современных боксеров не сможет победить украинца.

"Я уверен, что это будет интересный поединок, не могу дождаться его начала. Вы спросили меня, кто из нынешних боксеров сможет побить Ломаченко, и я отвечу просто – никто. В легком весе и дивизионах ниже нет никого, кто смог бы это сделать. Это может случиться только тогда, когда он постареет", – заявил Прогрейс в интервью YouTube-каналу FightHype.

Также он добавид, что именно Лопес является самым опасным соперником для Ломаченко на сегодняшний день.

"Тот, кто может доставить ему наибольшее количество проблем – его следующий соперник, Теофимо. Дело в том, что он очень взрывной. Девин Хэйни тоже хорош, но он не умеет так взрываться, как это делает Лопес. Я считаю, что Теофимо может удивить Ломаченко, но больше склоняюсь к победе украинца", – сказал Прогрейс.

Ранее Politeka сообщала, что глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела Василия Ломаченка и Теофимо Лопеса, поделился подробностями о предстоящем поединке.

В интервью BoxingScene Арум заявил, что его подопечные уже дали согласие на проведение поединка за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, осталось только согласовать место проведения боя. Если Ломаченко встретится с Лопесом в Нью-Йорке, то бой состоится в апреле, если боксёры примут предложение из Саудовской Аравии – поединок пройдёт во второй половине мая.

Также мы писали, что Василий Ломаченко признался, что для известной промоутерской компании будет выгодно его поражение в поединке против американца Теофимо Лопеса.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.