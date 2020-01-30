Форвард киевского Динамо Жерсон Родригес в ближайшее время сменит клуб

Как сообщает турецкое издание Transfer Merkezi, игрок сборной Люксембурга близок к подписанию контракта с Анкарагюджю. Будет это аренда или полноценное соглашение пока не сообщается. В данный момент Анкарагюджю занимает 17-е место в чемпионате Турции.

Стоит напомнить, что в Динамо Жерсон перебрался из японского клуба Джубило Ивата. Трансфер обошелся динамовцам в 2 миллиона евро. Закрепится в составе киевлян форвард сборной Люксембурга не сумел. Он провел всего 12 матчей за Динамо, отметившись 2 забитыми голами. Для форварда – это скромный показатель.

На зимние сборы с командой Жерсон не поехал. Это означает, что Михайличенко на него не расчитывает.

Кроме этого, Родригес часто нарушал режим. Так, 8 декабря прошлого года Жерсон пропустил тренировку Динамо, сославшись на болезнь, а уже вечером выложил свое фото с ночного клуба в социальной сети. Уже тогда руководство вице-чемпиона Украины приняло решение расстаться со скандальным форвардом.

Ранее мы писали, что английский Арсенал нашел альтернативу Матвиенко и не смог договориться с руководством Шахтера по поводу трансфера украинца.

По информации авторитетного издания Goal, «канониры» возьмут в аренду с правом выкупа бразильского защитника Фламенго Пабло Мари. Его полноценный трансфер обойдется в 15 миллионов евро. По сообщениям источника клубы уже договорились.

По неофициальной информации, Арсенал предлагал Шахтеру взять Матвиенко в аренду с правом выкупа в конце сезона за 26 миллионов евро. Руководство «горняков» отказалось от предложения и настаивало на полноценном трансфере.

Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего защитника в 5 миллионов евро. В текущем сезоне Матвиенко провел за «горняков» 18 матчей, в которых отличился одной результативной передачей. Действующий контракт защитника с Шахтером рассчитан до лета 2021 года. Недавно сообщалось, что Манчестер Сити также интересуется Матвиенко, но до конкретных переговоров дело не дошло.

Politeka сообщала, что титулованный гранд претендует на защитника Динамо: "готовы расстаться".