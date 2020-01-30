Один из лучших украинских бойцов в аматорском боксе Виктор Выхрист, выступающий в тяжелом весе, решил завершить карьеру любителя и перейти в профессионалы

Ради этого он отказался от поездки на Олимпиаду. Как сообщает портал «Сегодня», 27-летний уроженец Светловодска, подписал контракт с немецкой промоутерской компанией ЕС Boxing Promotion.

Украинцу сразу же придумали псевдоним для профи-ринга – Виктор Фауст. А его менеджером стал бывший чемпион мира по версии WBA львовянин Андрей Котельник. Организация похвасталась подписанием перспективного боксера: "У Виктора в кармане уже была путевка на Олимпиаду-2020, но мы смогли впечатлить его своим предложением, поэтому он выбрал нас. Мы уверены, что с такими боксерами, как Выхрист, сможем выигрывать большие бои в Лас-Вегасе".

В промоутерской компании считают, что у Выхриста есть отличные шансы стать чемпионом в супертяжелом дивизионе.

Боксер также ответил любезностями:

"Я счастлив быть в прекрасном городе Гамбурге. Предложение было настолько ошеломляющим, что я решил сделать этот шаг. Я очень польщен тем, что меня сравнивают с Кличко. Это – стимул работать усердно, чтобы в какой-то момент стать даже лучше него".

В любительской карьере Выхрист провел 36 боев, в 28 из них одержав победы и в 8 потерпев поражения. Минувшим летом он стал победителем Европейских игр. Кроме этого, в его активе золото Чемпионата Европы-2017.

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