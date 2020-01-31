Ее формы не мешают ей играть в футбол.

Венэсуэльская футболистка шотландского Рейнджерс привлекла внимание фанатов со всего мира своими аппетитными формами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram спортсменки. Венесуэлка Соня О-Нил перешла в состав шотландского "Рейнджерс" этой зимой, вызвал большой интерес у ценителей женской красоты.

25-летняя спортсменка долгое время играла в молодежных командах Канады и США, а в 2017 году начала взрослую карьеру, перейдя в шведскую "Хускварну". Надолго в Скандинавии она не задержалась, переехав сначала в Италию, а затем в Хорватию и Францию.

Фотографии вызывают бурный восторг у болельщиков. Аппетитные формы спортсменки привлекают все больше поклонников на страничку Сони в социальной сети. Стоит отметить, что красотка демонстрирует свои прелести и ничего не стесняется. Можно с уверенностью сказать, что болельщикам Рейнджерс повезло, что они вживую смогут наблюдать за игрой сексапильной О-Нил.

Ранее мы писали, что знаменитая фанатка Месси взбудоражила откровенными фото. Известная бразильянка поделилась поклонниками новыми фото. Сексапильная красотка примерила на себе образ роковой женщины. На одном из фото она позирует в черной шляпе и трусиках, в зубах держа сигарету, лифчика на ней нет.

В следующем образе аппетитная модель смотрит на себя в зеркало, прикрывая грудь рукой. Еще одно изображение сделано в фотостудии. Фотограф снимает Кортес сзади и поклонникам открывается прекрасный вид ее ягодиц и бедер. Почти на всех фото видно тату Месси которое кокетливо «выглядывает» из-под трусиков. Поклонники красотки рассіпаются в комплиментах: "Роковая красотка", "Впечатляет", "Формы просто супер".

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