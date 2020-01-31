Подруга футболиста Зари Владислава Кочергина решила не отставать от других жен футболистов и радует поклонников пикантными фотографиями

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram Карины. На последнем своем фото девушка похвасталась подарком от любимого. Красотка стоит с огромным букетом цветов, который ей подарил Владислав. «Шесть лет вместе. И каждый год я всё больше удивляюсь этой дате, ведь кажется мы только вчера первый раз встретились, судорожно переглядывалось друг на друга и ждали такси куда-то там ехать...а с другой стороны кажется, что мы уже всю жизнь вместе и я совсем не помню , какого это было быть без тебя ... вот такая неопределённая я.

За эти шесть лет МЫ многое прошли и я с уверенностью могу сказать , что мы оба можем положиться друг на друга в любой жизненной ситуации , разделить вместе , как радость , так и горе. Конечно Дай Бог что б в нашей жизни было всё хорошо и безоблачно, но в любом случае я точно знаю, что с тобой мне не страшно. И мы с тобой ещё не одну гору свернём и не одну мечту исполним ... А всё потому что мы есть друг у друга. Бесконечно люблю, мой», - рассыпается в комплиментах своему возлюбленному Карина.

Совсем недавно Карина выкладывала свои фото с отдыха на Мальдивах. И уже там поклонники смогли, по достоинству, оценить аппетитные формы девушки. Позирует она в разных позах и купальниках.

Пышные бедра и грудь приводят в восторг подписчиков. У карины уже 18 тысяч поклонников в Instagram, и цифры неуклонно растут.

Напомним, что жена экс-капитана "Динамо" засветила лишнее в невидимом белье.